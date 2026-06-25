Sweetwater County Arrest Report for June 25, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

STEWARDS, RHIANNON Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-24

Arresting Agency: RSPD

Charges: Drunk in Public-1st Offense Status: PENDING, Bond: #16919, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT





NEVAREZ, VICTOR ROBERT Age: 56

Address: RELIANCE, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-06-24

Arresting Agency: ICE

Charges: Advertisement - Story continues below... ICE HOLD Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT





GEORGE, KELIN RANDALL Age: 28

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-24

Arresting Agency: RSPD

Charges: Criminal Trespass Status: PENDING, Bond: #16918, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Unlawful Possession – Pill or Capsule > 3 Grams Status: PENDING, Bond: #16918, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense Status: PENDING, Bond: #16918, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT





JOHNSON DALEY, LAURA ANN Age: 51

Address: LAKESIDE, MT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-24

Arresting Agency: SCSO

Charges: Reckless Driving Status: PENDING, Bond: #16917, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest Status: PENDING, Bond: #16917, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Off-Road Recreation Vehicles – Roadways Status: PENDING, Bond: #16917, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Vehicle Registration – Expired or Improper Registration Status: PENDING, Bond: #16917, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.