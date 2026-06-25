Sweetwater County Arrest Report for June 25, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 25, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

STEWARDS, RHIANNON

Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-24
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16919, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT


NEVAREZ, VICTOR ROBERT

Age: 56
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-24
Arresting Agency: ICE
Charges:

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  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT


GEORGE, KELIN RANDALL

Age: 28
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-24
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Criminal Trespass
    • Status: PENDING, Bond: #16918, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Pill or Capsule > 3 Grams
    • Status: PENDING, Bond: #16918, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16918, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


JOHNSON DALEY, LAURA ANN

Age: 51
Address: LAKESIDE, MT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-24
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Reckless Driving
    • Status: PENDING, Bond: #16917, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #16917, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Off-Road Recreation Vehicles – Roadways
    • Status: PENDING, Bond: #16917, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #16917, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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