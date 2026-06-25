Sweetwater County Arrest Report for June 25, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
STEWARDS, RHIANNON
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-24
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16919, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
NEVAREZ, VICTOR ROBERT
Age: 56
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-24
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
GEORGE, KELIN RANDALL
Age: 28
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-24
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Criminal Trespass
- Status: PENDING, Bond: #16918, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Pill or Capsule > 3 Grams
- Status: PENDING, Bond: #16918, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16918, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
JOHNSON DALEY, LAURA ANN
Age: 51
Address: LAKESIDE, MT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-24
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Reckless Driving
- Status: PENDING, Bond: #16917, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #16917, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Off-Road Recreation Vehicles – Roadways
- Status: PENDING, Bond: #16917, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: PENDING, Bond: #16917, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.