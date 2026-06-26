Sweetwater County Arrest Report for June 26, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 26, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MARTINEZ, LAVERDA

Age: 69
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Driving on Roadway Laned for Traffic-Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #16928, CASH OR SURETY, $1020, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16928, CASH OR SURETY, $1020, Court: RS MUNICIPAL COURT


DEVINE, JACK LYNN

Age: 50
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:

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  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16926, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Warrant Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #16927, CASH, $1500, Court: OTHER


CHILEL PEREZ, WILLIAM JOSUE

Age: 24
Address: SALT LAKE CITY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-25
Arresting Agency: ICE


RAMOS CHAVEZ, ISRAEL NONE

Age: 50
Address: FORT COLLINS, CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-25
Arresting Agency: ICE

RAMIREZ PEREZ, RODRIGO

Age: 30
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-25
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #16925, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Windshields and Wipers – Obstructed View
    • Status: PENDING, Bond: #16925, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #16925, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GUERRA SABAN, PEDRO OSVALDO

Age: 35
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-25
Arresting Agency: ICE

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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