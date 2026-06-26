Sweetwater County Arrest Report for June 26, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MARTINEZ, LAVERDA
Age: 69
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving on Roadway Laned for Traffic-Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #16928, CASH OR SURETY, $1020, Court: RS MUNICIPAL COURT
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16928, CASH OR SURETY, $1020, Court: RS MUNICIPAL COURT
DEVINE, JACK LYNN
Age: 50
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16926, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Warrant Arrest
- Status: PENDING, Bond: #16927, CASH, $1500, Court: OTHER
CHILEL PEREZ, WILLIAM JOSUE
Age: 24
Address: SALT LAKE CITY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-25
Arresting Agency: ICE
RAMOS CHAVEZ, ISRAEL NONE
Age: 50
Address: FORT COLLINS, CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-25
Arresting Agency: ICE
RAMIREZ PEREZ, RODRIGO
Age: 30
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-25
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #16925, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Windshields and Wipers – Obstructed View
- Status: PENDING, Bond: #16925, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #16925, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GUERRA SABAN, PEDRO OSVALDO
Age: 35
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-25
Arresting Agency: ICE
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.