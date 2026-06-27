Sweetwater County Arrest Report for June 27, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
PIERCE, JOSHUA IAN
Age: 45
Address: PINEDALE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-27
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Warrant Arrest
- Status: PENDING, Bond: #16937, NO BOND, $0, Court: OTHER
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 3rd+ Offense
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COUR
ARTERBURN, JOHN LEONARD
Age: 32
Address: BOISE, ID
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16936, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COUR
AVALOS ARRONA, ABNER NEFTALI
Age: 38
Address: OGDEN, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
RAINBOW, JESSICA LYNN
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI – Child Passenger – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16935, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SCOTT, DAMIEN LEE
Age: 43
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug, 3 counts (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16933, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CUNNINGHAM, AUBREY LEE
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: PENDING, Bond: #16934, NO BOND, $0, Court: PROBATION & PAROLE
MALM, KIMBERLY ANN
Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SAIZ, ISAIAH DANIEL
Age: 24
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-26
Scheduled Release: 2026-07-02
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
RICKERT, NATHANIEL SCOT
Age: 24
Address: GILLETTE, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-26
Scheduled Release: 2026-07-01
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BACA, TIMOTHY ANDREW
Age: 33
Address: ALBANY, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Riot and Breach of Peace-Verbal-1st Offense
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16929, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
HOUSTON, TURNER DON
Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-26
Scheduled Release: 2026-06-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.