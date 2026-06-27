Sweetwater County Arrest Report for June 27, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 27, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

PIERCE, JOSHUA IAN

Age: 45
Address: PINEDALE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-27
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Warrant Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #16937, NO BOND, $0, Court: OTHER
  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 3rd+ Offense
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COUR


ARTERBURN, JOHN LEONARD

Age: 32
Address: BOISE, ID
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:

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  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16936, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COUR


AVALOS ARRONA, ABNER NEFTALI

Age: 38
Address: OGDEN, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT


RAINBOW, JESSICA LYNN

Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • DWUI – Child Passenger – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16935, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SCOTT, DAMIEN LEE

Age: 43
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug, 3 counts (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16933, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CUNNINGHAM, AUBREY LEE

Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: PENDING, Bond: #16934, NO BOND, $0, Court: PROBATION & PAROLE


MALM, KIMBERLY ANN

Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


SAIZ, ISAIAH DANIEL

Age: 24
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-26
Scheduled Release: 2026-07-02
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

RICKERT, NATHANIEL SCOT

Age: 24
Address: GILLETTE, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-26
Scheduled Release: 2026-07-01
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BACA, TIMOTHY ANDREW

Age: 33
Address: ALBANY, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Riot and Breach of Peace-Verbal-1st Offense
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16929, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance

HOUSTON, TURNER DON

Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-26
Scheduled Release: 2026-06-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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