Sweetwater County Arrest Report for June 28, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 28, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

BUGARIN, DIEGO

Age: 64
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16942, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


YOUNG, AARON JACOB

Age: 21
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-28
Arresting Agency: GRPD
Charges:

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  • DWUS
    • Status: , Bond: #16943, CASH OR SURETY, $610, Court: GR MUNICIPAL COURT


SIDDOWAY, COURTNEY FAITH

Age: 27
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-28
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16941, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


BERNAL, KENNETH DON

Age: 55
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-27
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • Public Intoxication
    • Status: PENDING, Bond: #16940, CASH OR SURETY, $150, Court: GR MUNICIPAL COURT

SAMANIEGO SILVEIRA, JACOBO

Age: 21
Address: MAGNA, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-27
Arresting Agency: WHP
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16939, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #16939, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Superintendent’s Speed Zone
    • Status: PENDING, Bond: #16939, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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