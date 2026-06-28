Sweetwater County Arrest Report for June 28, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
BUGARIN, DIEGO
Age: 64
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16942, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
YOUNG, AARON JACOB
Age: 21
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-28
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUS
- Status: , Bond: #16943, CASH OR SURETY, $610, Court: GR MUNICIPAL COURT
SIDDOWAY, COURTNEY FAITH
Age: 27
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-28
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16941, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BERNAL, KENNETH DON
Age: 55
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-27
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Public Intoxication
- Status: PENDING, Bond: #16940, CASH OR SURETY, $150, Court: GR MUNICIPAL COURT
SAMANIEGO SILVEIRA, JACOBO
Age: 21
Address: MAGNA, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-27
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16939, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #16939, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Superintendent’s Speed Zone
- Status: PENDING, Bond: #16939, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.