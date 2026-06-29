Sweetwater County Arrest Report for June 29, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
GIBSON, JAIME
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-29
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Interference with Emergency Calls – 911 Other than Emergency Purpose
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SERK, CODY LAMAR
Age: 46
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-28
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16945, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HERNANDEZ CLEMENTE, ADRIAN FELIX
Age: 34
Address: MIDVALE, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CLAUDETT LAZ, ALAN
Age: 46
Address: LEHI, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SAAVEDRA, ISAAC MICHAEL
Age: 21
Address: PINEDALE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Sell or Possession Prohibited when Possession Unlawful – Possess Alcohol (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16944, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BARILLAS CHAVEZ, CRISTIAN ADONAY
Age: 26
Address: WEST PALM BEACH, FL
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.