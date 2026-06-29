Sweetwater County Arrest Report for June 29, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 29, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

GIBSON, JAIME

Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-29
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Interference with Emergency Calls – 911 Other than Emergency Purpose
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


SERK, CODY LAMAR

Age: 46
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-28
Arresting Agency: RSPD
Charges:

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  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16945, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


HERNANDEZ CLEMENTE, ADRIAN FELIX

Age: 34
Address: MIDVALE, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


CLAUDETT LAZ, ALAN

Age: 46
Address: LEHI, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SAAVEDRA, ISAAC MICHAEL

Age: 21
Address: PINEDALE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:

 

  • Sell or Possession Prohibited when Possession Unlawful – Possess Alcohol (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16944, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


BARILLAS CHAVEZ, CRISTIAN ADONAY

Age: 26
Address: WEST PALM BEACH, FL
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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