Sweetwater County Arrest Report for June 3, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 3, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

LEBLANC, EDWARD JAMES

Age: 43

Address: SOUIX FALLS, SD

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Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2026-06-01

Arresting Agency: NWS

CHAVEZ ESCALANTE, JOSE

Age: 31

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-06-02

Arresting Agency: ICE

MIRANDA VELASQUEZ, DIEGO

Age: 33

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-06-02

Arresting Agency: ICE

HALSTEAD, PAIGE MARIE

Age: 46
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-06-02
Released: 2026-06-02
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16808, CASH, $1115, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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