Sweetwater County Arrest Report for June 3, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
LEBLANC, EDWARD JAMES
Age: 43
Address: SOUIX FALLS, SD
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Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-06-01
Arresting Agency: NWS
CHAVEZ ESCALANTE, JOSE
Age: 31
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-02
Arresting Agency: ICE
MIRANDA VELASQUEZ, DIEGO
Age: 33
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-02
Arresting Agency: ICE
HALSTEAD, PAIGE MARIE
Age: 46
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-06-02
Released: 2026-06-02
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16808, CASH, $1115, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.