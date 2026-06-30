Sweetwater County Arrest Report for June 30, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MORILLON, ANDY H
Age: 21
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-29
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: #16958, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE
PUNCHES, DEBIN ISAAC
Age: 45
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-29
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16957, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MARQUEZ GARCIA, YEFFERSON
Age: 25
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-29
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
GONZALEZ HERNANDEZ, GILBERTO ALEXANDER
Age: 28
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #16950, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Identity Theft – < $1000
- Status: PENDING, Bond: #16950, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MARQUEZ-GARCIA, MICHELLE GLAYSMER
Age: 26
Address: CHICAGO, IL
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-29
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: OTHER
ORTEGA GELVES, ARMANDO JOSE
Age: 29
Address: DALLAS, TX
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
DAUTOV, ULAN
Age: 39
Address: LOS ANGELES, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-29
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Prohibited Parking – Controlled-Access Highway
- Status: PENDING, Bond: #16953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Violation of Commercial Veh Act
- Status: PENDING, Bond: #16953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Violation of Commercial Veh Act
- Status: PENDING, Bond: #16953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
- Status: PENDING, Bond: #16953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.