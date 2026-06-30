Sweetwater County Arrest Report for June 30, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MORILLON, ANDY H Age: 21 Address: ROCK SPRINGS, WY Advertisement - Story continues below... Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-06-29 Arresting Agency: RSPD Charges: Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation Status: PENDING, Bond: #16958, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE



PUNCHES, DEBIN ISAAC Age: 45 Address: GREEN RIVER, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-06-29 Arresting Agency: GRPD Charges: Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense Status: PENDING, Bond: #16957, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



MARQUEZ GARCIA, YEFFERSON Age: 25 Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-06-29 Arresting Agency: ICE Charges: ICE HOLD Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER



GONZALEZ HERNANDEZ, GILBERTO ALEXANDER Age: 28 Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-06-29 Arresting Agency: SCSO Charges: ICE HOLD Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest Status: PENDING, Bond: #16950, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Identity Theft – < $1000 Status: PENDING, Bond: #16950, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MARQUEZ-GARCIA, MICHELLE GLAYSMER Age: 26 Address: CHICAGO, IL Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-06-29 Arresting Agency: ICE Charges: ICE HOLD Status: , Bond: , Court: OTHER



ORTEGA GELVES, ARMANDO JOSE Age: 29 Address: DALLAS, TX Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-06-29 Arresting Agency: SCSO Charges: ICE HOLD Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER



DAUTOV, ULAN Age: 39 Address: LOS ANGELES, CA Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-06-29 Arresting Agency: WHP Charges: Prohibited Parking – Controlled-Access Highway Status: PENDING, Bond: #16953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Violation of Commercial Veh Act Status: PENDING, Bond: #16953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Violation of Commercial Veh Act Status: PENDING, Bond: #16953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits Status: PENDING, Bond: #16953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.