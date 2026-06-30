Sweetwater County Arrest Report for June 30, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 30, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MORILLON, ANDY H

Age: 21

Address: ROCK SPRINGS, WY

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Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-29

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: #16958, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE

PUNCHES, DEBIN ISAAC

Age: 45

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-29

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16957, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MARQUEZ GARCIA, YEFFERSON

Age: 25

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-06-29

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

GONZALEZ HERNANDEZ, GILBERTO ALEXANDER

Age: 28

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-29

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #16950, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Identity Theft – < $1000
    • Status: PENDING, Bond: #16950, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MARQUEZ-GARCIA, MICHELLE GLAYSMER

Age: 26

Address: CHICAGO, IL

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-06-29

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: OTHER

ORTEGA GELVES, ARMANDO JOSE

Age: 29

Address: DALLAS, TX

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-06-29

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

DAUTOV, ULAN

Age: 39

Address: LOS ANGELES, CA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-29

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Prohibited Parking – Controlled-Access Highway
    • Status: PENDING, Bond: #16953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Violation of Commercial Veh Act
    • Status: PENDING, Bond: #16953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Violation of Commercial Veh Act
    • Status: PENDING, Bond: #16953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
    • Status: PENDING, Bond: #16953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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