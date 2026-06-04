Sweetwater County Arrest Report for June 4, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 4, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

CANTU, CODY WILLIAM

Age: 29

Address: GREEN RIVER, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-04

Arresting Agency: GRPD

Charges:

Status: PENDING, Bond: #16810, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DWUI of Alcohol .08 or Greater

Status: PENDING, Bond: #16811, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT

Unlawful Entry into an Occupied Structure

Status: PENDING, Bond: #16810, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Domestic Battery – 1st Offense

FENNELL, HAYLEY NICOLE

Age: 31

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE

Booking Date: 2026-06-03

Scheduled Release: 2026-07-02

Arresting Agency: SCSO

Charges:

Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years

STEVENSON, ROBBY TRENTON

Age: 52

Address: GREEN RIVER, WY

Booking: 2026-06-03

Released: 2026-06-03

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: SCSO

  • THEFT: DEPRIVE – UND $1000
    • Status: PENDING, Bond: #16809, CASH, $100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Sweetwater County Arrest Report for June 3, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 3, 2026

Stallions Shut Out in Jackson

Stallions Shut Out in Jackson

Casper Extends Green River Slide

Casper Extends Green River Slide

Sweetwater County Arrest Report for June 2, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 2, 2026