Sweetwater County Arrest Report for June 4, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
CANTU, CODY WILLIAM
Age: 29
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-04
Arresting Agency: GRPD
Charges:
Status: PENDING, Bond: #16810, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DWUI of Alcohol .08 or Greater
Status: PENDING, Bond: #16811, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT
Unlawful Entry into an Occupied Structure
Status: PENDING, Bond: #16810, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
Domestic Battery – 1st Offense
FENNELL, HAYLEY NICOLE
Age: 31
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE
Booking Date: 2026-06-03
Scheduled Release: 2026-07-02
Arresting Agency: SCSO
Charges:
Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years
STEVENSON, ROBBY TRENTON
Age: 52
Address: GREEN RIVER, WY
Booking: 2026-06-03
Released: 2026-06-03
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO
- THEFT: DEPRIVE – UND $1000
- Status: PENDING, Bond: #16809, CASH, $100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.