Sweetwater County Arrest Report for June 5, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 5, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


FORD, HELEN RUTH

Age: 54

Address: ROCK SPRINGS, WY

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Booking: 2026-06-05Released: 2026-06-05

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

  • Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16820, CASH, $260, Court: RS MUNICIPAL COURT

GLADUE, ELYSE MONIQUE

Age: 42

Address: RELIANCE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-04

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 2nd Offense, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #16819, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16819, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (1-5 MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #16819, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

JONES, KOLBY ALAN

Age: 23

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-04

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: LICENSED UNDER ARTICLE – 1ST OFFENSE
    • Status: PENDING, Bond: #16818, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #16818, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


LEGERSKI, ELIZABETH KATHRYN

Age: 36

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-06-04

Scheduled Release: 2026-06-09

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

FERNANDEZ, MITCHELL KENNETH

Age: 33

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-04

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Simple Battery (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16817, CASH OR SURETY, $750, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

PORTILLO, PRESTON J

Age: 27

Address: ROCK SPRINGS, WA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-04

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16816, CASH OR SURETY, $370, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Riot and Breach of Peace-Verbal-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16816, CASH OR SURETY, $370, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Aggravated Burglary – Uses Deadly Weapon
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


BUCKLEY, JESSIE W

Age: 36

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-04

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense (WRNT PR)
    • Status: PENDING, Bond: #16814, NO BOND, $0, Court: OTHER
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16812, SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16813, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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