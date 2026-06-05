Sweetwater County Arrest Report for June 5, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
FORD, HELEN RUTH
Age: 54
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-06-05Released: 2026-06-05
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
- Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16820, CASH, $260, Court: RS MUNICIPAL COURT
GLADUE, ELYSE MONIQUE
Age: 42
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-04
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 2nd Offense, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #16819, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #16819, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (1-5 MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #16819, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
JONES, KOLBY ALAN
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-04
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: LICENSED UNDER ARTICLE – 1ST OFFENSE
- Status: PENDING, Bond: #16818, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #16818, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LEGERSKI, ELIZABETH KATHRYN
Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-04
Scheduled Release: 2026-06-09
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
FERNANDEZ, MITCHELL KENNETH
Age: 33
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-04
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Simple Battery (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16817, CASH OR SURETY, $750, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PORTILLO, PRESTON J
Age: 27
Address: ROCK SPRINGS, WA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-04
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16816, CASH OR SURETY, $370, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Riot and Breach of Peace-Verbal-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16816, CASH OR SURETY, $370, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Aggravated Burglary – Uses Deadly Weapon
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BUCKLEY, JESSIE W
Age: 36
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-04
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense (WRNT PR)
- Status: PENDING, Bond: #16814, NO BOND, $0, Court: OTHER
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16812, SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16813, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.