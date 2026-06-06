Sweetwater County Arrest Report for June 6, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MACDONALD, FRANKLYN DAVID
Age: 43
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-06-05
Released: 2026-06-06
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-1st Offense, 2 counts (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16825, CASH, $1500, Court: RS MUNICIPAL COURT
OLSON, GREGORY JOHN
Age: 33
Address: AVON, CO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-05
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
- Status: , Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
MUMINOV, ANVARJON GANIYEVICH
Age: 69
Address: COLUMBIA, MO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-05
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Operator of a commercial vehicle fail to demonstrate proficiency of the English language
- Status: PENDING, Bond: #16826, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Careless Driving 1st Off
- Status: PENDING, Bond: #16826, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16826, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Duty to Stop Vehicle Where Accident Involves Damage to Attended Vehicle or Property
- Status: PENDING, Bond: #16826, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic-Maintain Single Lane-Crash
- Status: PENDING, Bond: #16826, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ROBBERSON, ALIZE M
Age: 25
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-05
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Warrant Arrest
- Status: , Bond: #16823, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
SINGH, ASHWINDER
Age: 24
Address: FREMONT, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-05
Arresting Agency: SCSO
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.