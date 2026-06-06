Sweetwater County Arrest Report for June 6, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 6, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MACDONALD, FRANKLYN DAVID

Age: 43

Address: ROCK SPRINGS, WY

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Booking: 2026-06-05

Released: 2026-06-06

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-1st Offense, 2 counts (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16825, CASH, $1500, Court: RS MUNICIPAL COURT

OLSON, GREGORY JOHN

Age: 33

Address: AVON, CO

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-05

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
    • Status: , Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT


MUMINOV, ANVARJON GANIYEVICH

Age: 69

Address: COLUMBIA, MO

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-05

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Operator of a commercial vehicle fail to demonstrate proficiency of the English language
    • Status: PENDING, Bond: #16826, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Careless Driving 1st Off
    • Status: PENDING, Bond: #16826, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16826, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Duty to Stop Vehicle Where Accident Involves Damage to Attended Vehicle or Property
    • Status: PENDING, Bond: #16826, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic-Maintain Single Lane-Crash
    • Status: PENDING, Bond: #16826, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ROBBERSON, ALIZE M

Age: 25

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-05

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Warrant Arrest
    • Status: , Bond: #16823, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER

SINGH, ASHWINDER

Age: 24

Address: FREMONT, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-06-05

Arresting Agency: SCSO

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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