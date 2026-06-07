Sweetwater County Arrest Report for June 7, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
PEREZ, GERARDO
Age: 20
Address: ROCK SPRINGS, WY
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Booking: 2026-06-06
Released: 2026-06-06
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
Bond Company: A & L BONDING
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16829, CASH OR SURETY, $1905, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Obedience to Traffic-Control Device-Crash
- Status: PENDING, Bond: #16829, CASH OR SURETY, $1905, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16829, CASH OR SURETY, $1905, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Open Container While Operating a Motor Vehicle
- Status: PENDING, Bond: #16829, CASH OR SURETY, $1905, Court: RS MUNICIPAL COURT
MARTINEZ REGALDO, JOHANNA REGALADO
Age: 24
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-06
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Entry into an Occupied Structure (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16827, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Conspire to Commit – Felony (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16827, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Emergency Calls – Knowingly Obstructs or Interferes with Completion of Call (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16827, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GIL, TERRY JAMES
Age: 67
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-07
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: , Bond: #16830, CASH OR SURETY, $1570, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: , Bond: #16830, CASH OR SURETY, $1570, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.