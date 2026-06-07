Sweetwater County Arrest Report for June 7, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 7, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

PEREZ, GERARDO

Age: 20

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking: 2026-06-06

Released: 2026-06-06

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

Bond Company: A & L BONDING

  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16829, CASH OR SURETY, $1905, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Obedience to Traffic-Control Device-Crash
    • Status: PENDING, Bond: #16829, CASH OR SURETY, $1905, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16829, CASH OR SURETY, $1905, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Open Container While Operating a Motor Vehicle
    • Status: PENDING, Bond: #16829, CASH OR SURETY, $1905, Court: RS MUNICIPAL COURT

MARTINEZ REGALDO, JOHANNA REGALADO

Age: 24

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-06

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Entry into an Occupied Structure (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16827, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Conspire to Commit – Felony (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16827, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Emergency Calls – Knowingly Obstructs or Interferes with Completion of Call (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16827, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


GIL, TERRY JAMES

Age: 67

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-07

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: , Bond: #16830, CASH OR SURETY, $1570, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: , Bond: #16830, CASH OR SURETY, $1570, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Sweetwater County Arrest Report for June 6, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 6, 2026

Bench Warrant Issued for Linda Malone

Bench Warrant Issued for Linda Malone

Ludtke Named TRN Media Spring Coach of the Year

Ludtke Named TRN Media Spring Coach of the Year

Sweetwater County Arrest Report for June 5, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 5, 2026