Sweetwater County Arrest Report for June 8, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 8, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


HUNTER, DANIAL JAMES

Age: 20

Address: ROCK SPRINGS, WY

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Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-07

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16837, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GONZALEZ, HARLEY LUIS

Age: 46

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-07

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Assault – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16836, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

STOUT, THOMAS BLAKE

Age: 36

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-07

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Domestic Assault – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16835, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: PENDING, Bond: #16835, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


BOOTH, ALEX MICHAEL

Age: 27

Address: RELIANCE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-07

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Strangulation of Household Member – Loss of Consciousness Pressure on Throat
    • Status: PENDING, Bond: #16832, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16832, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Emergency Calls – Knowingly Obstructs or Interferes with Completion of Call
    • Status: PENDING, Bond: #16832, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #16832, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16833, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

MARIN, BEVERLY KRISTAL

Age: 33

address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2026-06-07

Released: 2026-06-07

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: SCSO

Bond Company: A & L BONDING

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16834, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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