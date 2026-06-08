Sweetwater County Arrest Report for June 8, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
HUNTER, DANIAL JAMES
Age: 20
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-07
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16837, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GONZALEZ, HARLEY LUIS
Age: 46
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-07
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Assault – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16836, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
STOUT, THOMAS BLAKE
Age: 36
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-07
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Domestic Assault – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16835, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: PENDING, Bond: #16835, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BOOTH, ALEX MICHAEL
Age: 27
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-07
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Strangulation of Household Member – Loss of Consciousness Pressure on Throat
- Status: PENDING, Bond: #16832, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16832, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Emergency Calls – Knowingly Obstructs or Interferes with Completion of Call
- Status: PENDING, Bond: #16832, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #16832, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16833, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
MARIN, BEVERLY KRISTAL
Age: 33
address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-06-07
Released: 2026-06-07
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO
Bond Company: A & L BONDING
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16834, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.