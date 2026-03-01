Sweetwater County Arrest Report for March 1, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
KACHNOWSKI, JORDAN MAX
Age: 21
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-28
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16125, CASH OR SURETY, $1345, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16125, CASH OR SURETY, $1345, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #16125, CASH OR SURETY, $1345, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
TARNESS, WINDOKA DANCER
Age: 46
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16124, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SINGH, GURJANT
Age: 35
Address: STOCKTON, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-28
Arresting Agency: SCSO
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.