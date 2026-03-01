Sweetwater County Arrest Report for March 1, 2026

Sweetwater County Arrest Report for March 1, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


KACHNOWSKI, JORDAN MAX

Age: 21

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-28

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16125, CASH OR SURETY, $1345, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16125, CASH OR SURETY, $1345, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #16125, CASH OR SURETY, $1345, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


TARNESS, WINDOKA DANCER

Age: 46

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-28

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16124, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


SINGH, GURJANT

Age: 35

Address: STOCKTON, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-28

Arresting Agency: SCSO

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Four Junior Champions Lead Sweetwater County at State

Four Junior Champions Lead Sweetwater County at State

Wolves Sweep Tigers on Love Local Night, $27,061 Raised for Community

Wolves Sweep Tigers on Love Local Night, $27,061 Raised for Community

Sweetwater County Arrest Report for February 28, 2026

Sweetwater County Arrest Report for February 28, 2026

Sweetwater County Wrestlers Punch Seven Tickets to State Finals

Sweetwater County Wrestlers Punch Seven Tickets to State Finals