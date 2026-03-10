Sweetwater County Arrest Report for March 10, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
ADAMS, MARTIN JOSEPH
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-03-09
Scheduled Release: 2026-04-05
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: REQ’D FOR AN INTERLOCK RESTRICTED LICSENSE UNDER W.S. 31-7-402 – 2ND+ OFFENSE (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SWEAT, JANETTE P
Age: 64
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #16195, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
LABLANCE, KEITH ADAM
Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Fleeing or Attempting to Elude Police Officers
- Status: PENDING, Bond: #16196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Careless Driving 1st Off
- Status: PENDING, Bond: #16196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: PENDING, Bond: #16196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #16196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.