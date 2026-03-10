Sweetwater County Arrest Report for March 10, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

ADAMS, MARTIN JOSEPH

Age: 37

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-03-09

Scheduled Release: 2026-04-05

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: REQ’D FOR AN INTERLOCK RESTRICTED LICSENSE UNDER W.S. 31-7-402 – 2ND+ OFFENSE (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SWEAT, JANETTE P

Age: 64

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #16195, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT

LABLANCE, KEITH ADAM

Age: 39

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Fleeing or Attempting to Elude Police Officers
    • Status: PENDING, Bond: #16196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Careless Driving 1st Off
    • Status: PENDING, Bond: #16196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #16196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #16196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

