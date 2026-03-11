Sweetwater County Arrest Report for March 11, 2026

Sweetwater County Arrest Report for March 11, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

LEE, CHRISTINE ANNE

Age: 36

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: JAIL SANCTION

Booking Date: 2026-03-10

Scheduled Release: 2026-03-13

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE

VIGNEAUX, TIMOTHY JOSEPH

Age: 43

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-10

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • THEFT: DEPRIVE – UND $1000 (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16199, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

COVA CRUZ, EMMANUEL

Age: 23

Address: ETNA, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-10

Arresting Agency: ICE

DODSON, VALLORY NOEL

Age: 30

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-10

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16200, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Cowboys Open MW Tournament Against UNLV; Walker Earns All-Conference Honor

Cowboys Open MW Tournament Against UNLV; Walker Earns All-Conference Honor

Sweetwater County Arrest Report for March 10, 2026

Sweetwater County Arrest Report for March 10, 2026

Adorable Adoptables: Hannah and Oreo

Adorable Adoptables: Hannah and Oreo

Wyoming Announces 2026 Football Schedule

Wyoming Announces 2026 Football Schedule