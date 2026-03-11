Sweetwater County Arrest Report for March 11, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
LEE, CHRISTINE ANNE
Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-03-10
Scheduled Release: 2026-03-13
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
VIGNEAUX, TIMOTHY JOSEPH
Age: 43
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- THEFT: DEPRIVE – UND $1000 (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16199, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
COVA CRUZ, EMMANUEL
Age: 23
Address: ETNA, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-10
Arresting Agency: ICE
DODSON, VALLORY NOEL
Age: 30
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-10
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16200, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.