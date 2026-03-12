Sweetwater County Arrest Report for March 12, 2026

Sweetwater County Arrest Report for March 12, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

WILSON, PHURST JORDAN

Age: 21

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-11

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Hit and Run-Property Unattended
    • Status: PENDING, Bond: #16202, CASH OR SURETY, $1180, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Reckless Driving
    • Status: PENDING, Bond: #16202, CASH OR SURETY, $1180, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16202, CASH OR SURETY, $1180, Court: RS MUNICIPAL COURT


CRANFORD, MATTHEW JOE

Age: 46

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: JAIL SANCTION

Booking Date: 2026-03-11

Scheduled Release: 2026-03-14

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 3rd+ Offense (P & P HOLD)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE

VANDE VOORT, MATTHEW LAWRENCE

Age: 46

Address: SEQUIN, WA

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2026-03-11

Arresting Agency: SCSO

NILLES, JUSTIN ROBERT

Age: 22

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-11

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16203, CASH, $500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

O BRIEN, STEVEN RAY

Age: 59

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-11

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16214, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16214, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


HERNANDEZ, PAULINE NAMOKI

Age: 47

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-03-11

Scheduled Release: 2026-03-16

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


SINGH, JITENDRA

Age: 29

Address: YUBA CITY, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-11

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT


GRENIER, BRIANNA MORGAN

Age: 24

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-12

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Public Intoxication
    • Status: PENDING, Bond: #16213, CASH OR SURETY, $150, Court: GR MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

