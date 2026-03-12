Sweetwater County Arrest Report for March 12, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
WILSON, PHURST JORDAN
Age: 21
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-11
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Hit and Run-Property Unattended
- Status: PENDING, Bond: #16202, CASH OR SURETY, $1180, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Reckless Driving
- Status: PENDING, Bond: #16202, CASH OR SURETY, $1180, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16202, CASH OR SURETY, $1180, Court: RS MUNICIPAL COURT
CRANFORD, MATTHEW JOE
Age: 46
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-03-11
Scheduled Release: 2026-03-14
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 3rd+ Offense (P & P HOLD)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
VANDE VOORT, MATTHEW LAWRENCE
Age: 46
Address: SEQUIN, WA
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-03-11
Arresting Agency: SCSO
NILLES, JUSTIN ROBERT
Age: 22
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-11
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16203, CASH, $500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
O BRIEN, STEVEN RAY
Age: 59
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-11
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16214, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 3rd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #16214, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HERNANDEZ, PAULINE NAMOKI
Age: 47
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-03-11
Scheduled Release: 2026-03-16
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SINGH, JITENDRA
Age: 29
Address: YUBA CITY, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-11
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
GRENIER, BRIANNA MORGAN
Age: 24
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-12
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Public Intoxication
- Status: PENDING, Bond: #16213, CASH OR SURETY, $150, Court: GR MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.