Sweetwater County Arrest Report for March 15, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
DAVIS, SPENCER ELWOOD
Age: 25
Address: GREEN RIVER, WY
Booking: 2026-03-14
Released: 2026-03-14
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO
- Speed Limits-Posted-6 to 10 Mph Over (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16236, CASH, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT
OLSON, JAYLEIGH MARIE
Age: 31
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Shoplifting-Conceals-1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16231, CASH OR SURETY, $2500, Court: RS MUNICIPAL COURT
HOLMAN, ANTHONY DARNELL
Age: 48
Address: CASPER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-14
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16232, CASH OR SURETY, $1025, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- SEAT BELT: DRIVER
- Status: PENDING, Bond: #16232, CASH OR SURETY, $1025, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ROMERO, STEPHEN ANTHONY
Age: 52
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-14
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug
- Status: PENDING, Bond: #16233, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
FELIPE PEREZ, SAUL ANGEL
Age: 30
Address: LOUISVILLE, KY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-14
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #16235, CASH OR SURETY, $850, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #16235, CASH OR SURETY, $850, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16235, CASH OR SURETY, $850, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LINDSLEY, MICHELLE JEAN
Age: 56
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16237, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
WHEELER, AMRON JORDAN
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-15
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Taking Controlled Substances or Liquor into Jails, Penal Inst. or Mental Hospitals (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #16238, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CERRATO CASTELLANOS, JORGE OSMAR
Age: 31
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.