Sweetwater County Arrest Report for March 15, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

DAVIS, SPENCER ELWOOD

Age: 25
Address: GREEN RIVER, WY
Booking: 2026-03-14
Released: 2026-03-14
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO

  • Speed Limits-Posted-6 to 10 Mph Over (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16236, CASH, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT

OLSON, JAYLEIGH MARIE

Age: 31
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Shoplifting-Conceals-1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16231, CASH OR SURETY, $2500, Court: RS MUNICIPAL COURT

HOLMAN, ANTHONY DARNELL

Age: 48

Address: CASPER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-14

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16232, CASH OR SURETY, $1025, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • SEAT BELT: DRIVER
    • Status: PENDING, Bond: #16232, CASH OR SURETY, $1025, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ROMERO, STEPHEN ANTHONY

Age: 52

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-14

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug
    • Status: PENDING, Bond: #16233, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

FELIPE PEREZ, SAUL ANGEL

Age: 30

Address: LOUISVILLE, KY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-14

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #16235, CASH OR SURETY, $850, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #16235, CASH OR SURETY, $850, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16235, CASH OR SURETY, $850, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


LINDSLEY, MICHELLE JEAN

Age: 56

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-14

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16237, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT

WHEELER, AMRON JORDAN

Age: 34

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-15

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Taking Controlled Substances or Liquor into Jails, Penal Inst. or Mental Hospitals (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #16238, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CERRATO CASTELLANOS, JORGE OSMAR

Age: 31

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

