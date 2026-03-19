Sweetwater County Arrest Report for March 19, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
DURRANS, LANCE ALLEN
Age: 33
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-03-18
Scheduled Release: 2026-03-21
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
JACOBO PARRA, URIEL
Age: 30
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Wearing or Carrying Concealed Weapons – Any Licensed Establishment to Dispense Alcohol (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16266, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PRIME, SETH RAY
Age: 38
Address: HUDSON, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: SENTENCED, Bond: #16265, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SHERMAN, JASON WAYNE
Age: 54
Address: ROCK SPRINGS, WY
Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Strangulation of Household Member – Pressure on Neck or Throat (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16267, CASH OR SURETY, $95000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Domestic Battery – 1st Offense, 2 counts (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16267, CASH OR SURETY, $95000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DIRKX, TERESA FRANCES
Age: 47
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:Type:
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16268, CASH OR SURETY, $1020, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic-Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #16268, CASH OR SURETY, $1020, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.