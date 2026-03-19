Sweetwater County Arrest Report for March 19, 2026

Sweetwater County Arrest Report for March 19, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

DURRANS, LANCE ALLEN

Age: 33

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: JAIL SANCTION

Booking Date: 2026-03-18

Scheduled Release: 2026-03-21

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE

JACOBO PARRA, URIEL

Age: 30

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-18

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Wearing or Carrying Concealed Weapons – Any Licensed Establishment to Dispense Alcohol (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16266, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

PRIME, SETH RAY

Age: 38

Address: HUDSON, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-18

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
    • Status: SENTENCED, Bond: #16265, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SHERMAN, JASON WAYNE

Age: 54

Address: ROCK SPRINGS, WY

Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-18

Arresting Agency: RSPD

Charges: 

  • Strangulation of Household Member – Pressure on Neck or Throat (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16267, CASH OR SURETY, $95000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Domestic Battery – 1st Offense, 2 counts (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16267, CASH OR SURETY, $95000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DIRKX, TERESA FRANCES

Age: 47

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-18

Arresting Agency: RSPD

Charges:Type: 

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16268, CASH OR SURETY, $1020, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic-Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #16268, CASH OR SURETY, $1020, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

