Sweetwater County Arrest Report for March 2, 2026

Sweetwater County Arrest Report for March 2, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


DEWAILLY, CHARLES HUNTER

Age: 21

Address: GREEN RIVER, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-01

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16127, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Reckless Driving
    • Status: PENDING, Bond: #16127, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16127, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Physical Control – 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #16127, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16127, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


CLARK, WILLIAM RAY

Age: 30

Address: CHEYENNE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-02

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #16128, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Farson-Eden Girls Qualify for State, Boys’ Season Ends at Regionals

Farson-Eden Girls Qualify for State, Boys’ Season Ends at Regionals

Henderson, Tims Claim State Titles for Bridger Valley

Henderson, Tims Claim State Titles for Bridger Valley

Meyer’s Late Score Lifts Wyoming past Air Force

Meyer’s Late Score Lifts Wyoming past Air Force

Sweetwater County Arrest Report for March 1, 2026

Sweetwater County Arrest Report for March 1, 2026