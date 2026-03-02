Sweetwater County Arrest Report for March 2, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
DEWAILLY, CHARLES HUNTER
Age: 21
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-01
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16127, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Reckless Driving
- Status: PENDING, Bond: #16127, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16127, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Physical Control – 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #16127, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16127, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CLARK, WILLIAM RAY
Age: 30
Address: CHEYENNE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-02
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #16128, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.