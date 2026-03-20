Sweetwater County Arrest Report for March 20, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
HOSKINS, KENDRICK
Age: 20
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #16306, CASH OR SURETY, $560, Court: RS MUNICIPAL COURT
SIMON, FRANKIE TYRONE
Age: 21
Address: PROVO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16307, CASH, $620, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Resisting Officers-Hinder, Obstruct or Interfere in Discharge of Official Duties
- Status: PENDING, Bond: #16308, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT
GARWOOD, MATTHEW ERIC
Age: 47
Address: WAMSUTTER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-20
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Criminal Entry
- Status: PENDING, Bond: #16305, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Criminal Trespass
- Status: , Bond: #16305, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HARMON, JOHN LAWRENCE
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #16302, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ZELUF, JENNIFER LUVAE
Age: 53
Address: OGDEN, UT
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Child Passenger – 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HARLOW, CHRISTY ANN
Age: 59
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: HOLDFOR OTHER AGENCY
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
THURSTON, TIMOTHY
Age: 56
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: NWS
KEY, KAMERON MITCHELL
Age: 20
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: NWS
HEER, ALBERT DANIEL
Age: 60
Address: TAYLORSVILLE, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16286, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16286, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
- Status: , Bond: #16286, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LAIN, REX WADE
Age: 55
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Controlled Substance (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16284, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
VANDENBERG, NICHOLAS SCOTT
Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16285, CASH OR SURETY, $670, Court: RS MUNICIPAL COURT
ST JOHN, JOSEPH LEROY
Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16281, CASH OR SURETY, $1105, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16281, CASH OR SURETY, $1105, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Vehicle Registration-Expired or Improper Registration
- Status: PENDING, Bond: #16281, CASH OR SURETY, $1105, Court: RS MUNICIPAL COURT
CHOLE, MARK VIRGIL
Age: 66
Address: SANTA ROSA, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #16274, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #16274, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #16274, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.