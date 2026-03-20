Sweetwater County Arrest Report for March 20, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

HOSKINS, KENDRICK

Age: 20
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16306, CASH OR SURETY, $560, Court: RS MUNICIPAL COURT

SIMON, FRANKIE TYRONE

Age: 21
Address: PROVO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16307, CASH, $620, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Resisting Officers-Hinder, Obstruct or Interfere in Discharge of Official Duties
    • Status: PENDING, Bond: #16308, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT

GARWOOD, MATTHEW ERIC

Age: 47
Address: WAMSUTTER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-20
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Criminal Entry
    • Status: PENDING, Bond: #16305, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Criminal Trespass
    • Status: , Bond: #16305, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

HARMON, JOHN LAWRENCE

Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #16302, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ZELUF, JENNIFER LUVAE

Age: 53
Address: OGDEN, UT
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • DWUI – Child Passenger – 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

HARLOW, CHRISTY ANN

Age: 59
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: HOLDFOR OTHER AGENCY
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

THURSTON, TIMOTHY

Age: 56
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: NWS

KEY, KAMERON MITCHELL

Age: 20
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: NWS

HEER, ALBERT DANIEL

Age: 60
Address: TAYLORSVILLE, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16286, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16286, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
    • Status: , Bond: #16286, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

LAIN, REX WADE

Age: 55
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Unlawful Possession – Controlled Substance (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16284, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

VANDENBERG, NICHOLAS SCOTT

Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16285, CASH OR SURETY, $670, Court: RS MUNICIPAL COURT

ST JOHN, JOSEPH LEROY

Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-19
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16281, CASH OR SURETY, $1105, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16281, CASH OR SURETY, $1105, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Vehicle Registration-Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #16281, CASH OR SURETY, $1105, Court: RS MUNICIPAL COURT

CHOLE, MARK VIRGIL

Age: 66
Address: SANTA ROSA, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #16274, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #16274, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #16274, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

