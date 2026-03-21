Sweetwater County Arrest Report for March 21, 2026

Sweetwater County Arrest Report for March 21, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

THOMPSON, STACY RENEE

Age: 50
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-21
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving
    • Status: PENDING, Bond: #16313, CASH OR SURETY, $850, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • When Headlamps Required
    • Status: PENDING, Bond: #16313, CASH OR SURETY, $850, Court: GR MUNICIPAL COURT

MOUN, MANDEEP

Age: 29
Address: SACRAMENTO, CA
Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-20
Arresting Agency: WHP
Charges: 

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Blake Becomes Second Tiger to Sign with Bismarck State’s New-Look Program

Blake Becomes Second Tiger to Sign with Bismarck State’s New-Look Program

Sweetwater County Arrest Report for March 20, 2026

Sweetwater County Arrest Report for March 20, 2026

Green River Turns to Vasco to Lead Next Chapter of Boys Soccer

Green River Turns to Vasco to Lead Next Chapter of Boys Soccer

Lady Tigers Soccer Looks to Find Leaders As Season Begins Friday

Lady Tigers Soccer Looks to Find Leaders As Season Begins Friday