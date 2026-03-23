Sweetwater County Arrest Report for March 23, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
LARGENT, JADE CARDER WINTER
Age: 21
Address: LYMAN, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-22
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16324, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GIBSON, TIMOTHY DAVID
Age: 56
Address: GREEN RIVER, WY
Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-23
Arresting Agency: GRPD
Charges:
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- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
- Status: PENDING, Bond: #16325, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.