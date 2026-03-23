Sweetwater County Arrest Report for March 23, 2026

Sweetwater County Arrest Report for March 23, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

LARGENT, JADE CARDER WINTER

Age: 21
Address: LYMAN, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-22
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16324, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GIBSON, TIMOTHY DAVID

Age: 56
Address: GREEN RIVER, WY
Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-23
Arresting Agency: GRPD
Charges: 

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  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #16325, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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