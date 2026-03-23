Sweetwater County Arrest Report for March 23, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

LARGENT, JADE CARDER WINTER

Age: 21

Address: LYMAN, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-22

Arresting Agency: RSPD

Charges:

Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense Status: PENDING, Bond: #16324, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



GIBSON, TIMOTHY DAVID

Age: 56

Address: GREEN RIVER, WY

Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-23

Arresting Agency: GRPD

Charges:

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Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective Status: PENDING, Bond: #16325, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.