Sweetwater County Arrest Report for March 26, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
BENEVENTO, CARILYN JOY
Age: 37
Address: TAYLORSVILLE, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-25
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16337, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #16337, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Delivery of, or Possession With Intent to Deliver, Drug Paraphernalia
- Status: PENDING, Bond: #16337, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16337, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16337, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
- Status: PENDING, Bond: #16337, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
- Status: PENDING, Bond: #16337, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LINN, AMANDA MARIE
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Child Passenger – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16340, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Abandoning or Endangering Children – Endangering Child – 1st Offense, 3 counts
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MYERS, IVYLYNN BETH
Age: 30
Address: RAWLINS, WY
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-03-25
Arresting Agency: NWS
HOLGATE, KALYN LARELL
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-25
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Criminal Entry (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16336, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SALAZAR, CARLOS LOUIS
Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #16339, CASH OR SURETY, $420, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Open Container in the Streets Prohibited
- Status: PENDING, Bond: #16339, CASH OR SURETY, $420, Court: RS MUNICIPAL COURT
OLSEN, GAIGE DANIEL
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-26
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Public Intoxication
- Status: , Bond: #16341, CASH OR SURETY, $150, Court: GR MUNICIPAL COURT
GOODLUCK, MARKUS JUAN
Age: 35
Address: FORT DEFIANCE, AZ
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-25
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #16338, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
VESSELS, SHERRY YVONNE
Age: 70
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16342, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
OZDEMIR, MUHAMMED MURAT
Age: 26
Address: LOS ANGELES, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-25
Arresting Agency: WHP
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.