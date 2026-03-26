Sweetwater County Arrest Report for March 26, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


BENEVENTO, CARILYN JOY

Age: 37
Address: TAYLORSVILLE, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-25
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16337, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #16337, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Delivery of, or Possession With Intent to Deliver, Drug Paraphernalia
    • Status: PENDING, Bond: #16337, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16337, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16337, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #16337, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: #16337, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


LINN, AMANDA MARIE

Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:

Advertisement - Story continues below...
  • DWUI – Child Passenger – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16340, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Abandoning or Endangering Children – Endangering Child – 1st Offense, 3 counts
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MYERS, IVYLYNN BETH

Age: 30
Address: RAWLINS, WY
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-03-25
Arresting Agency: NWS


HOLGATE, KALYN LARELL

Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-25
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Criminal Entry (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16336, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


SALAZAR, CARLOS LOUIS

Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Drunk in Public-2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16339, CASH OR SURETY, $420, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Open Container in the Streets Prohibited
    • Status: PENDING, Bond: #16339, CASH OR SURETY, $420, Court: RS MUNICIPAL COURT


OLSEN, GAIGE DANIEL

Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-26
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • Public Intoxication
    • Status: , Bond: #16341, CASH OR SURETY, $150, Court: GR MUNICIPAL COURT


GOODLUCK, MARKUS JUAN

Age: 35
Address: FORT DEFIANCE, AZ
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-25
Arresting Agency: WHP
Charges:

  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #16338, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


VESSELS, SHERRY YVONNE

Age: 70
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16342, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT

OZDEMIR, MUHAMMED MURAT

Age: 26
Address: LOS ANGELES, CA
Booking Type:  ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-25
Arresting Agency: WHP

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

