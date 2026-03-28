Sweetwater County Arrest Report for March 28, 2026

Sweetwater County Arrest Report for March 28, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


YARWOOD, ANDREW MICHAEL

Age: 44
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Theft – > $1000
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


ZAMORA, JOSE GUADALUPE

Age: 52
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-27
Arresting Agency: NWS
Charges:

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  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond, $0, Court: OTHER


WALK, CHARLES WILLIAM

Age: 50
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Warrant Arrest (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16503, CASH, $1310, Court: RS MUNICIPAL COURT


VILLALOBOS PEREZ, ARGENIS J

Age: 37
Address: REDWOOD, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-27
Arresting Agency: NWS
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: #16501, $0, Court: OTHER


GARCIA, JESUS

Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-27
Arresting Agency: NWS
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: #16501, $0, Court: OTHER


OLSON, JAKOB KLYDE

Age: 31
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16505, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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