Sweetwater County Arrest Report for March 28, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
YARWOOD, ANDREW MICHAEL
Age: 44
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Theft – > $1000
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ZAMORA, JOSE GUADALUPE
Age: 52
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-27
Arresting Agency: NWS
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond, $0, Court: OTHER
WALK, CHARLES WILLIAM
Age: 50
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Warrant Arrest (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16503, CASH, $1310, Court: RS MUNICIPAL COURT
VILLALOBOS PEREZ, ARGENIS J
Age: 37
Address: REDWOOD, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-27
Arresting Agency: NWS
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: #16501, $0, Court: OTHER
GARCIA, JESUS
Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-27
Arresting Agency: NWS
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: #16501, $0, Court: OTHER
OLSON, JAKOB KLYDE
Age: 31
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16505, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.