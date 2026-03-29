Sweetwater County Arrest Report for March 29, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
RAMOS RASON, CESAR NOEL
Age: 45
Address: HOBBS, NM
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-28
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: #16508, , $0, Court: OTHER
ESPINOZA DE DOIS, CHRISTOPHER JOSE
Age: 26
Address: MAGNA, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-28
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: #16509, , $0, Court: OTHER
IOSCA, CONDRUT
Age: 43
Address: HALLANDALE, FL
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-28
Arresting Agency: WHP
HERNANDEZ ESCOBAR, DEYSI ANGELICA
Age: 23
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-28
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: #16510, , $0, Court: OTHER
REYES PINEDA, ELSA MARINA
Age: 28
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-28
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: #16511, , $0, Court: OTHER
DE DIOS GARCIA, ESMELIN ODALLER
Age: 33
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-28
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
OROS ANTILLON, MARIA GUADALUPE
Age: 42
Address: ALBUQUERQUE, NM
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-28
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: #16507, , $0, Court: OTHER
ODHO, MICHELLE ELIZABETH
Age: 57
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Ill-Governed House or Disorderly House (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16506, CASH, $1097, Court: RS MUNICIPAL COURT
GAPDRAFIKOV, ALBERT
Age: 41
Address: LPEMBROKE PINES, FL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-28
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16512, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.