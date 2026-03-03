Sweetwater County Arrest Report for March 3, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



FENNEWALD, JACKSON LEE

Age: 30 Address: ROCK SPRINGS, WY Advertisement - Story continues below... Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-03-02 Arresting Agency: SCSO Charges: Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense (WRNT FTP) Status: PENDING, Bond: #16134, CASH, $450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT





JOHNSON, MIRA LUCINDA

Age: 53 Address: CHEYENNE, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-03-02 Arresting Agency: RSPD Charges: THEFT: DEPRIVE – UND $1000 Status: PENDING, Bond: #16129, CASH OR SURETY, $3500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT





MOODY, VINCENT LEE

Age: 23 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: SENTENCED Booking Date: 2026-03-02 Arresting Agency: SCSP Charges: DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense (REACT) Status: AMENDED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT





CASTRO BOLANOS, KEVIN

Age: 25 Address: WEST VALLEY, UT Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-03-02 Arresting Agency: ICE Charges:



PINA PEROZO, LUIZ ALBERTO

Age: 30 Address: SALT LAKE, UT Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-03-02 Arresting Agency: ICE Charges:



NAVEZ CRUZ, IBAN

Age: 43 Address: Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-03-02 Arresting Agency: ICE Charges:



MARTINEZ FUNEZ, EDUARDO ENRIQUE

Age: 32 Address: SALT LAKE CITY, UT Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-03-02 Arresting Agency: ICE Charges:



PENA SABEK, YADALA GUALID

Age: 39 Address: LAYTON, UT Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-03-02 Arresting Agency: ICE Charges:



MACEDO CASTILLO, DAVID DE JESUS ENRIQUE

Age: 21 Address: OREM, UT Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-03-02 Arresting Agency: ICE Charges:



GUARNEROS GARCIA, LUIS GUSTAVO

Age: 26 Address: WEST VALLEY, UT Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-03-02 Arresting Agency: ICE Charges:



GONZALEZ, BALMORE ANTONIO

Age: 41 Address: WEST VALLEY, UT Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-03-02 Arresting Agency: ICE Charges:



CONTRERAS YERENA, BERNARDO

Age: 31 Address: WEST VALLEY, UT Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-03-02 Arresting Agency: ICE Charges:



VILLASMIL PADILLA, JUAN CARLOS

Age: 22 Address: PROVO, UT Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-03-02 Arresting Agency: SCSO Charges:

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.