Sweetwater County Arrest Report for March 3, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
FENNEWALD, JACKSON LEE
Age: 30
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-02
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #16134, CASH, $450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
JOHNSON, MIRA LUCINDA
Age: 53
Address: CHEYENNE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-02
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- THEFT: DEPRIVE – UND $1000
- Status: PENDING, Bond: #16129, CASH OR SURETY, $3500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MOODY, VINCENT LEE
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-03-02
Arresting Agency: SCSP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense (REACT)
- Status: AMENDED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CASTRO BOLANOS, KEVIN
Age: 25
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-02
Arresting Agency: ICE
Charges:
PINA PEROZO, LUIZ ALBERTO
Age: 30
Address: SALT LAKE, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-02
Arresting Agency: ICE
Charges:
NAVEZ CRUZ, IBAN
Age: 43
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-02
Arresting Agency: ICE
Charges:
MARTINEZ FUNEZ, EDUARDO ENRIQUE
Age: 32
Address: SALT LAKE CITY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-02
Arresting Agency: ICE
Charges:
PENA SABEK, YADALA GUALID
Age: 39
Address: LAYTON, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-02
Arresting Agency: ICE
Charges:
MACEDO CASTILLO, DAVID DE JESUS ENRIQUE
Age: 21
Address: OREM, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-02
Arresting Agency: ICE
Charges:
GUARNEROS GARCIA, LUIS GUSTAVO
Age: 26
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-02
Arresting Agency: ICE
Charges:
GONZALEZ, BALMORE ANTONIO
Age: 41
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-02
Arresting Agency: ICE
Charges:
CONTRERAS YERENA, BERNARDO
Age: 31
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-02
Arresting Agency: ICE
Charges:
VILLASMIL PADILLA, JUAN CARLOS
Age: 22
Address: PROVO, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-02
Arresting Agency: SCSO
Charges:
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.