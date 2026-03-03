Sweetwater County Arrest Report for March 3, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


FENNEWALD, JACKSON LEE

Age: 30

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-02

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #16134, CASH, $450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


JOHNSON, MIRA LUCINDA

Age: 53

Address: CHEYENNE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-02

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • THEFT: DEPRIVE – UND $1000
    • Status: PENDING, Bond: #16129, CASH OR SURETY, $3500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


MOODY, VINCENT LEE

Age: 23

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-03-02

Arresting Agency: SCSP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense (REACT)
    • Status: AMENDED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


CASTRO BOLANOS, KEVIN

Age: 25

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-02

Arresting Agency: ICE

Charges:


PINA PEROZO, LUIZ ALBERTO

Age: 30

Address: SALT LAKE, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-02

Arresting Agency: ICE

Charges:


NAVEZ CRUZ, IBAN

Age: 43

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-02

Arresting Agency: ICE

Charges:


MARTINEZ FUNEZ, EDUARDO ENRIQUE

Age: 32

Address: SALT LAKE CITY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-02

Arresting Agency: ICE

Charges:


PENA SABEK, YADALA GUALID

Age: 39

Address: LAYTON, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-02

Arresting Agency: ICE

Charges:


MACEDO CASTILLO, DAVID DE JESUS ENRIQUE

Age: 21

Address: OREM, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-02

Arresting Agency: ICE

Charges:


GUARNEROS GARCIA, LUIS GUSTAVO

Age: 26

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-02

Arresting Agency: ICE

Charges:


GONZALEZ, BALMORE ANTONIO

Age: 41

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-02

Arresting Agency: ICE

Charges:


CONTRERAS YERENA, BERNARDO

Age: 31

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-02

Arresting Agency: ICE

Charges:


VILLASMIL PADILLA, JUAN CARLOS

Age: 22

Address: PROVO, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-02

Arresting Agency: SCSO

Charges:

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

