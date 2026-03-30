Sweetwater County Arrest Report for March 30, 2026

Sweetwater County Arrest Report for March 30, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


DURAN GOMEZ, MIGUEL

Age: 29
Address: GRANGER, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-29
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER



MONTERO, ALEJANDRO

Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-29
Arresting Agency: ICE
Charges:

Advertisement - Story continues below...
  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: #16516, , $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


GLADUE, ELYSE MONIQUE

Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-29
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16513, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16513, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


MENDEZ MARIN, DIEGO

Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-29
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

