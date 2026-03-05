Sweetwater County Arrest Report for March 5, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



CASTANEDA, INO

Age: 58 Address: ROCK SPRINGS, WY Advertisement - Story continues below... Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-03-4 Arresting Agency: RSPD Charges: Drunk in Public-3rd+ Offense Status: PENDING, Bond: #16155, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT





SEELEN, JOSEPH LEROY

Age: 44 Address: GREEN RIVER, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-03-04 Arresting Agency: GRPD Charges: Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT) Status: PENDING, Bond: #16156, CASH, $3453, Court: DISTRICT COURT





HERNANDEZ LUNA, ALEXIS LUNA

Age: 19 Address:ROCK SPRINGS, WY Booking Type: SENTENCED Booking Date: 2026-03-04 Arresting Agency: SCSO Charges: Domestic Battery (REACT) Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT





HERNANDEZ PLAZA, ROBERTO

Age: 25 Address: GOODLAND, CA Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-03-04 Arresting Agency: ICE Charges:



SPANDL, CRAIG

Age: 47 Address: KINGMAN, AZ Booking Type: NWS HOLD Booking Date: 2026-03-04 Arresting Agency: NWS Charges:



LOVE, TONELL TYREESE

Age: 41 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-03-04 Arresting Agency: SCSO Charges: Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation Status: PENDING, Bond: #16165, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense Status: PENDING, Bond: #16165, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance Status: PENDING, Bond: #16165, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #16165, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT





TURNER, WENDI KATHLEENE

Age: 35 Address: GREEN RIVER, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-03-04 Arresting Agency: GRPD Charges: Domestic Assault – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #16166, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Interference with Peace Officer – Intent and knowing att to cause bodlily injury to a peace officer Status: PENDING, Bond: #16166, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT





MEDINA, JERRY ANTHONY

Age: 49 Address: GREEN RIVER, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-03-05 Arresting Agency: GRPD Charges: Public Intoxication Status: PENDING, Bond: #16167, CASH OR SURETY, $150, Court: GR MUNICIPAL COURT

Paraphernalia (Possession w/Intent to Use) Status: PENDING, Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT



