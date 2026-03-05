Sweetwater County Arrest Report for March 5, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


CASTANEDA, INO

Age: 58

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-4

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16155, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT


SEELEN, JOSEPH LEROY

Age: 44

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-04

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16156, CASH, $3453, Court: DISTRICT COURT


HERNANDEZ LUNA, ALEXIS LUNA

Age: 19

Address:ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-03-04

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Domestic Battery (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


HERNANDEZ PLAZA, ROBERTO

Age: 25

Address: GOODLAND, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-04

Arresting Agency: ICE

Charges:


SPANDL, CRAIG

Age: 47

Address: KINGMAN, AZ

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2026-03-04

Arresting Agency: NWS

Charges:


LOVE, TONELL TYREESE

Age: 41

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-04

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: #16165, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16165, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: #16165, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16165, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


TURNER, WENDI KATHLEENE

Age: 35

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-04

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Domestic Assault – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16166, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Intent and knowing att to cause bodlily injury to a peace officer
    • Status: PENDING, Bond: #16166, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


MEDINA, JERRY ANTHONY

Age: 49

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-05

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Public Intoxication
    • Status: PENDING, Bond: #16167, CASH OR SURETY, $150, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • Paraphernalia (Possession w/Intent to Use)
    • Status: PENDING, Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

