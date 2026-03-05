Sweetwater County Arrest Report for March 5, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
CASTANEDA, INO
Age: 58
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-4
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16155, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT
SEELEN, JOSEPH LEROY
Age: 44
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-04
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16156, CASH, $3453, Court: DISTRICT COURT
HERNANDEZ LUNA, ALEXIS LUNA
Age: 19
Address:ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-03-04
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Domestic Battery (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HERNANDEZ PLAZA, ROBERTO
Age: 25
Address: GOODLAND, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-04
Arresting Agency: ICE
Charges:
SPANDL, CRAIG
Age: 47
Address: KINGMAN, AZ
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-03-04
Arresting Agency: NWS
Charges:
LOVE, TONELL TYREESE
Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-04
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: #16165, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16165, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
- Status: PENDING, Bond: #16165, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16165, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
TURNER, WENDI KATHLEENE
Age: 35
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-04
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Domestic Assault – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16166, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Intent and knowing att to cause bodlily injury to a peace officer
- Status: PENDING, Bond: #16166, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MEDINA, JERRY ANTHONY
Age: 49
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-05
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Public Intoxication
- Status: PENDING, Bond: #16167, CASH OR SURETY, $150, Court: GR MUNICIPAL COURT
- Paraphernalia (Possession w/Intent to Use)
- Status: PENDING, Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.