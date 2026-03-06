Sweetwater County Arrest Report for March 6, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
SINGH, LOVEPREET
Age: 29
Address: YUBA CITY, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-5
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT
FUENTES LOPEZ, EDVIN
Age: 20
Address: None Given
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-05
Arresting Agency: ICE
Charges:
KOHISTANI, MOHAMMAD
Age: 23
Address: None Given
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-05
Arresting Agency: ICE
Charges:
KOHISTANI, MOHAMMAD
Age: 26
Address: None Given
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-05
Arresting Agency: ICE
Charges:
REYES VASQUEZ, FEDERICO
Age: 50
Address: None Given
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-05
Arresting Agency: ICE
Charges:
CARBAJAL, JOSE
Age: 35
Address: None Given
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-05
Arresting Agency: ICE
Charges:
STEWART, EMANUEL
Age: 63
Address: None Given
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-03-05
Arresting Agency: NWS
Charges:
LEHMAN, TROY
Age: 62
Address: None Given
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-03-05
Arresting Agency: NWS HOLD
Charges:
TIPTON, BRANDON RALPH
Age: 39
Address: None Given
Booking Type: ROCK SPRINGS, WY
Booking Date: 2026-03-05
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Hit and Run-Property Unattended
- Status: PENDING, Bond: #16169, CASH OR SURETY, $1085, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense-Crash
- Status: PENDING, Bond: #16169, CASH OR SURETY, $1085, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.