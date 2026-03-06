Sweetwater County Arrest Report for March 6, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


SINGH, LOVEPREET

Age: 29

Address: YUBA CITY, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-5

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT


FUENTES LOPEZ, EDVIN

Age: 20

Address: None Given

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-05

Arresting Agency: ICE

Charges:


KOHISTANI, MOHAMMAD

Age: 23

Address: None Given

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-05

Arresting Agency: ICE

Charges:


KOHISTANI, MOHAMMAD

Age: 26

Address: None Given

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-05

Arresting Agency: ICE

Charges:


REYES VASQUEZ, FEDERICO

Age: 50

Address: None Given

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-05

Arresting Agency: ICE

Charges:


CARBAJAL, JOSE

Age: 35

Address: None Given

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-05

Arresting Agency: ICE

Charges:


STEWART, EMANUEL

Age: 63

Address: None Given

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2026-03-05

Arresting Agency: NWS

Charges:


LEHMAN, TROY

Age: 62

Address: None Given

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2026-03-05

Arresting Agency: NWS HOLD

Charges:

TIPTON, BRANDON RALPH

Age: 39

Address: None Given

Booking Type: ROCK SPRINGS, WY

Booking Date: 2026-03-05

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Hit and Run-Property Unattended
    • Status: PENDING, Bond: #16169, CASH OR SURETY, $1085, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense-Crash
    • Status: PENDING, Bond: #16169, CASH OR SURETY, $1085, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

