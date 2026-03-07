Sweetwater County Arrest Report for March 7, 2026

Sweetwater County Arrest Report for March 7, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


ANGELES, EMANUEL

Age: 27

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-6

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16178, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COUR


IWEN, HALE ROBERT

Age: 21

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-06

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Regulation of Cell Phone Use in Vehicle-Crash
    • Status: PENDING, Bond: #16170, CASH OR SURETY, $1120, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16170, CASH OR SURETY, $1120, Court: RS MUNICIPAL COURT


SMITH, BETHANY JANINE

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-06

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury
    • Status: PENDING, Bond: #16184, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16184, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


REYES JAEN, ERASTO

Age: 29

Address: SHEBOYGAN, WI

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-07

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

