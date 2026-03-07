Sweetwater County Arrest Report for March 7, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
ANGELES, EMANUEL
Age: 27
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-6
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16178, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COUR
IWEN, HALE ROBERT
Age: 21
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-06
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Regulation of Cell Phone Use in Vehicle-Crash
- Status: PENDING, Bond: #16170, CASH OR SURETY, $1120, Court: RS MUNICIPAL COURT
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16170, CASH OR SURETY, $1120, Court: RS MUNICIPAL COURT
SMITH, BETHANY JANINE
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-06
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury
- Status: PENDING, Bond: #16184, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16184, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
REYES JAEN, ERASTO
Age: 29
Address: SHEBOYGAN, WI
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-07
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.