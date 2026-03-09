Sweetwater County Arrest Report for March 9, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
ESPARZA, CESAR ANTONIO
Age: 27
Address: CALDWELL, ID
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-8
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #16187, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #16187, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16187, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16187, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MUNOZ RAPALA, SEIDY DARIELA
Age: 34
Address: CALIFORNIA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-8
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
GONZALEZ RAUDALES, OSCAR
Age: 33
Address: NONE GIVEN
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-8
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
FLORES VASQUEZ, BERNARDO
Age: 33
Address: NONE GIVEN
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-8
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
JOAQUIN PEREZ, MAXIMINO
Age: 33
Address: NONE GIVEN
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-8
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
ESPARZA, CESAR ANTONIO
Age: 27
Address: NONE GIVEN
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-8
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
WARREN, TRAVIS SCOTT
Age: 41
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-03-8
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Aggravated Assault and Battery – Threatens to Use a Drawn Deadly Weapon, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #16189, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Domestic Battery – 1st Offense, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #16189, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ESTRADA PEREZ, MILTON
Age: 25
Address: NONE GIVEN
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-03-8
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.