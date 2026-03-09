Sweetwater County Arrest Report for March 9, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


ESPARZA, CESAR ANTONIO

Age: 27

Address: CALDWELL, ID

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-8

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16187, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #16187, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16187, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16187, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


MUNOZ RAPALA, SEIDY DARIELA

Age: 34

Address: CALIFORNIA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-8

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT


GONZALEZ RAUDALES, OSCAR

Age: 33

Address: NONE GIVEN

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-8

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT


FLORES VASQUEZ, BERNARDO

Age: 33

Address: NONE GIVEN

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-8

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT


JOAQUIN PEREZ, MAXIMINO

Age: 33

Address: NONE GIVEN

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-8

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT


ESPARZA, CESAR ANTONIO

Age: 27

Address: NONE GIVEN

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-8

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT


WARREN, TRAVIS SCOTT

Age: 41

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-03-8

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Threatens to Use a Drawn Deadly Weapon, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #16189, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Domestic Battery – 1st Offense, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #16189, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


ESTRADA PEREZ, MILTON

Age: 25

Address: NONE GIVEN

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-03-8

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

