Sweetwater County Arrest Report for May 11, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


DODSON, VALLORY NOEL

Age: 30
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16710, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Resulting in Serious Bodily Injury – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16710, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Child Passenger – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16710, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Reckless Driving
    • Status: PENDING, Bond: #16710, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16710, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Following Too Closely – Reasonable and Prudent
    • Status: PENDING, Bond: #16710, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Child Safety Restraint System – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16710, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

YOUNG, CODY RAY

Age: 26
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-10
Scheduled Release: 2026-05-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16709, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

HAVENS, ALEXANDRIA ELAINE

Age: 28
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type:  PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Domestic Assault – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16708, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16708, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


GOLNITZ, CLARENCE EDWARD

Age: 28
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16707, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

