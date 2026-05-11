Sweetwater County Arrest Report for May 11, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
DODSON, VALLORY NOEL
Age: 30
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16710, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Resulting in Serious Bodily Injury – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16710, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Child Passenger – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16710, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Reckless Driving
- Status: PENDING, Bond: #16710, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16710, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Following Too Closely – Reasonable and Prudent
- Status: PENDING, Bond: #16710, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Child Safety Restraint System – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16710, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
YOUNG, CODY RAY
Age: 26
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-10
Scheduled Release: 2026-05-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16709, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
HAVENS, ALEXANDRIA ELAINE
Age: 28
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Assault – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16708, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16708, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GOLNITZ, CLARENCE EDWARD
Age: 28
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16707, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.