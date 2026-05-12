Sweetwater County Arrest Report for May 12, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


STASSINOS, TRISTAN HARRY

Age: 30
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED TO WSP
Booking Date: 2026-05-11
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery Counterfeit Substance – Schedule IV
    • Status: SENTENCED, Bond: Court: DISTRICT COURT

DAVIS, JOHN WESLEY

Age: 46
Address: CHEYENNE, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-05-11
Scheduled Release: 2026-05-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: Court: RS MUNICIPAL COURT

GABRIEL, JOHNNY

Age: 32
Address: COCONUT CREEK, FL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-11
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16713, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT


MICKLE, HAI J

Age: 56
Address: WICHITA, KS
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-05-11
Scheduled Release: 2026-05-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
    • Status: SENTENCED, Bond: #16712, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
    • Status: SENTENCED, Bond: #16712, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits (WARRANT LONG FORM)
    • Status: SENTENCED, Bond: #16712, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
    • Status: SENTENCED, Bond: #16712, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

