Sweetwater County Arrest Report for May 12, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
STASSINOS, TRISTAN HARRY
Age: 30
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED TO WSP
Booking Date: 2026-05-11
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Manufacture or Delivery Counterfeit Substance – Schedule IV
- Status: SENTENCED, Bond: Court: DISTRICT COURT
DAVIS, JOHN WESLEY
Age: 46
Address: CHEYENNE, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-05-11
Scheduled Release: 2026-05-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: Court: RS MUNICIPAL COURT
GABRIEL, JOHNNY
Age: 32
Address: COCONUT CREEK, FL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-11
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16713, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
MICKLE, HAI J
Age: 56
Address: WICHITA, KS
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-05-11
Scheduled Release: 2026-05-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: SENTENCED, Bond: #16712, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: SENTENCED, Bond: #16712, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits (WARRANT LONG FORM)
- Status: SENTENCED, Bond: #16712, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: SENTENCED, Bond: #16712, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.