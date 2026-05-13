Sweetwater County Arrest Report for May 13, 2026

Sweetwater County Arrest Report for May 13, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

ROGERS, DOMINIC GENE

Age: 30
Address: BARBOURSVILLE, VA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I II or III > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #16716, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

RYAN, TYLR JAMES

Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:

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  • Child Abuse – Victim <16, Actor Inflicts Physical Injury
    • Status: PENDING, Bond: #16715, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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