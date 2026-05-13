Sweetwater County Arrest Report for May 13, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
ROGERS, DOMINIC GENE
Age: 30
Address: BARBOURSVILLE, VA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Sched I II or III > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #16716, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
RYAN, TYLR JAMES
Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:
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- Child Abuse – Victim <16, Actor Inflicts Physical Injury
- Status: PENDING, Bond: #16715, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.