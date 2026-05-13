Sweetwater County Arrest Report for May 13, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

ROGERS, DOMINIC GENE

Age: 30

Address: BARBOURSVILLE, VA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-12

Arresting Agency: RSPD

Charges:

Unlawful Possession – Sched I II or III > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective, 2 counts Status: PENDING, Bond: #16716, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



RYAN, TYLR JAMES

Age: 36

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-12

Arresting Agency: RSPD

Charges:

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Child Abuse – Victim <16, Actor Inflicts Physical Injury Status: PENDING, Bond: #16715, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.