Sweetwater County Arrest Report for May 14, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


MCCORKEY, DARIN

Age: 34
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-14
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Pedestrian Under Influence of Alcohol or Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: #16720, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ARISTA, SERGIO RAUL

Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16719, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

QUINTERO RIVERA, JOSE IGNACIA

Age: 22
Address: EVANSTON, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-05-13
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT


BARNEY, BRYAN THOMAS

Age: 42
Address: GREEN RIVER, WY
Booking: 2026-05-13
Released: 2026-05-13
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • THEFT: DEPRIVE – UND $1000
    • Status: PENDING, Bond: Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

