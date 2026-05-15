Sweetwater County Arrest Report for May 15, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


LIU, JASON

Age: 27
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-14
Arresting Agency: WHP
Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16722, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #16722, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 20 MPH in School Zone 6 or more
    • Status: PENDING, Bond: #16722, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

HANSON, AMBRIA ELIZABETH

Age: 26
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE
Booking Date: 2026-05-14
Scheduled Release: 2026-05-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • DWUI – Child Passenger – 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ROLLINS, HOWARD NATHANIEL

Age: 44
Address: TULSA, OK
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-14
Arresting Agency: WHP
Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16721, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16721, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16721, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 75 Mph On Interstate (1-5 Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #16721, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


ALVIZURES LOPEZ, GERBER LEONEL

Age: 22
Address: OREM, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-05-14
Arresting Agency: ICE

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

