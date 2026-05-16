Sweetwater County Arrest Report for May 16, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
CHAFFIN, RAY LEE
Age: 58
Address: POCATELLO, ID
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-15
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #16727, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #16727, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 4th+ Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #16727, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
- Status: PENDING, Bond: #16727, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MCMILLAN, GEORGE ALEXANDER
Age: 34
Address: TEMPE, AZ
Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE
Booking Date: 2026-05-15
Scheduled Release: 2026-05-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Indecent or Immoral Dress or Exposure (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
PAHL, BRADY ANTHONY
Age: 42
Address: TUCSON, AZ
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-15
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (WRNT NCIC)
- Status: PENDING, Bond: #16724, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
KING, ANGEL
Age: 46
Address: DOUGLAS, WY
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-05-15
Arresting Agency: NWS
RIVERA, NORMA
Age: 29
Address: SALT LAKE CITY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-05-15
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
HERNANDEZ, DAVID
Age: 43
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-05-15
Scheduled Release: 2026-05-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI of Alcohol .08 or Greater (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT
STARKEY, JASON JOSEPH
Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-05-15
Scheduled Release: 2026-05-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: LICENSED UNDER ARTICLE – 1ST OFFENSE (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
KENDALL, MERLIN CHRISTOPHER
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED WORK RELEASE
Booking Date: 2026-05-15
Scheduled Release: 2026-05-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.