Sweetwater County Arrest Report for May 16, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


CHAFFIN, RAY LEE

Age: 58
Address: POCATELLO, ID
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-15
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #16727, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #16727, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 4th+ Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16727, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
    • Status: PENDING, Bond: #16727, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MCMILLAN, GEORGE ALEXANDER

Age: 34
Address: TEMPE, AZ
Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE
Booking Date: 2026-05-15
Scheduled Release: 2026-05-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Indecent or Immoral Dress or Exposure (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT

PAHL, BRADY ANTHONY

Age: 42
Address: TUCSON, AZ
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-15
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (WRNT NCIC)
    • Status: PENDING, Bond: #16724, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER


KING, ANGEL

Age: 46
Address: DOUGLAS, WY
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-05-15
Arresting Agency: NWS


RIVERA, NORMA

Age: 29
Address: SALT LAKE CITY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-05-15
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

HERNANDEZ, DAVID

Age: 43
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-05-15
Scheduled Release: 2026-05-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • DWUI of Alcohol .08 or Greater (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT


STARKEY, JASON JOSEPH

Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-05-15
Scheduled Release: 2026-05-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: LICENSED UNDER ARTICLE – 1ST OFFENSE (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

KENDALL, MERLIN CHRISTOPHER

Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED WORK RELEASE
Booking Date: 2026-05-15
Scheduled Release: 2026-05-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

