Sweetwater County Arrest Report for May 17, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
ANTILA, MCKAYLA ANN
Age: 25
Address: GREEN RIVER, WY
Booking: 2026-05-15
Released: 2026-05-16
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI of Alcohol .08 or Greater
- Status: PENDING, Bond: #16726, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT
LABLANCE, KEITH ADAM
Age: 40
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-16
Arresting Agency: RSPD
Charges:
Advertisement - Story continues below...
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16730, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
MUNIZ, SHALYNN MARIE
Age: 30
Address: INGLEWOOD, CO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-16
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #16728, CASH, $100, Court: OTHER
- Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug
- Status: PENDING, Bond: #16729, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
- Status: PENDING, Bond: #16729, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.