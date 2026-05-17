Sweetwater County Arrest Report for May 17, 2026

Sweetwater County Arrest Report for May 17, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


ANTILA, MCKAYLA ANN

Age: 25
Address: GREEN RIVER, WY
Booking: 2026-05-15
Released: 2026-05-16
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • DWUI of Alcohol .08 or Greater
    • Status: PENDING, Bond: #16726, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT

LABLANCE, KEITH ADAM

Age: 40
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-16
Arresting Agency: RSPD
Charges:

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  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16730, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

MUNIZ, SHALYNN MARIE

Age: 30
Address: INGLEWOOD, CO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-16
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #16728, CASH, $100, Court: OTHER
  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug
    • Status: PENDING, Bond: #16729, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #16729, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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