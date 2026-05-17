Sweetwater County Arrest Report for May 17, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



ANTILA, MCKAYLA ANN

Age: 25

Address: GREEN RIVER, WY

Booking: 2026-05-15

Released: 2026-05-16

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: GRPD

Charges:

DWUI of Alcohol .08 or Greater Status: PENDING, Bond: #16726, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT



LABLANCE, KEITH ADAM

Age: 40

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-16

Arresting Agency: RSPD

Charges:

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Drunk in Public-1st Offense Status: PENDING, Bond: #16730, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT



MUNIZ, SHALYNN MARIE

Age: 30

Address: INGLEWOOD, CO

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-16

Arresting Agency: SCSO

Charges:

Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT FTP) Status: PENDING, Bond: #16728, CASH, $100, Court: OTHER

Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug Status: PENDING, Bond: #16729, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective Status: PENDING, Bond: #16729, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.