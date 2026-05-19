Sweetwater County Arrest Report for May 19, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


GARCIA LAREDO, MARCIANO

Age: 38

Address: SANDY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-05-18

Arresting Agency: ICE


DURRANS, LANCE ALLEN

Age: 33

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-18

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: #16743, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE


STEWARD, RHIANNON-SOPHIA

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-18

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16745, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – “Crack” Cocaine < 5/10 Gram – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16745, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16745, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


CASPER, LACI LOU

Age: 29

Address: GREEN RIVER, WY

Booking: 2026-05-18

Released: 2026-05-18

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: GRPD

  • DWUS
    • Status: PENDING, Bond: #16746, CASH OR SURETY, $610, Court: GR MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

