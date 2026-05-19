Sweetwater County Arrest Report for May 19, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
GARCIA LAREDO, MARCIANO
Age: 38
Address: SANDY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-05-18
Arresting Agency: ICE
DURRANS, LANCE ALLEN
Age: 33
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-18
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: #16743, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE
STEWARD, RHIANNON-SOPHIA
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16745, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – “Crack” Cocaine < 5/10 Gram – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16745, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16745, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CASPER, LACI LOU
Age: 29
Address: GREEN RIVER, WY
Booking: 2026-05-18
Released: 2026-05-18
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: GRPD
- DWUS
- Status: PENDING, Bond: #16746, CASH OR SURETY, $610, Court: GR MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.