Sweetwater County Arrest Report for May 2, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

SCRITCHFIELD, LEE OWEN

Age: 63
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-01
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • Duty Upon Colliding With Unattended Vehicle or Property
    • Status: PENDING, Bond: #16673, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Physical Control – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16673, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MECHLING, MARSHALL LEE

Age: 30
Address: SIDNEY, MT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-019
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16672, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DAVIS, BRYSON JOSEPH

Age: 24
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-01
Arresting Agency: WHP
Charges:

  • Criminal Trespass
    • Status: PENDING, Bond: #16671, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

HOPPER, CODY JAMES

Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-05-01
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Remand to Custody
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

