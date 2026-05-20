Sweetwater County Arrest Report for May 20, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


ICHICH POP, EDGAR DOMINGO

Age: 20

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-05-19

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT


PINEDA RIVERA, NELLY JOSEFINA

Age: 48

Address: ROCKFORD, IL

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-05-19

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT


RIVERA PINEDA, MAYNOR JOSUE

Age: 27

Address: ROCKFORD, IL

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-19

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: #16747, BOND REQ GIVEN, $0, Court: FEDERAL COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #16747, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #16747, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

