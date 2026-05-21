Sweetwater County Arrest Report for May 21, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


HERNANDEZ, LUIS ADOLFO

Age: 28

Address: THORTON, CO

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-05-20

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER


OUEILHE, CHRISTIAN SCOTT

Age: 32

Address: GILLETTE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-20

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #16748, CASH, $14250, Court: DISTRICT COURT


ENGLAND, JESSICA NICOLE

Age: 38

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-20

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Burglary (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #16750, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT


VENSOR, TOMMY GENE

Age: 38

Address: CASPER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-20

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16749, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT


VENSOR, TOMMY GENE

Age: 28
 
Address: SUNNYSIDE, WA
 
Booking: 2026-05-20
 
Released: 2026-05-21
 
Type: PRE-TRIAL
 
Arresting Agency: RSPD
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16751, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

