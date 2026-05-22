Sweetwater County Arrest Report for May 22, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

WHITE, RODNEY ALLEN

Age: 51

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-21

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Contempt of Court – Orders (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16755, CASH OR SURETY, $1000, Court: GR MUNICIPAL COURT

WILLIAMS, JENNIFER MORGAN

Age: 41

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-21

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16757, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Defraud Drug/Alcohol Test – Products With Intent to Defraud – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16757, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

KEY, CHRISTOPHER EUGENE

Age: 45

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-21

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16756, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

KRAFT, AMELIA

Age: 41

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY

Booking Date: 2026-05-21

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Warrant Arrest (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #16754, NO BOND, $0, Court: OTHER

VASQUEZ, TRISTEN NICKOLE

Age: 29

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-21

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
    • Status: PENDING, Bond: #16753, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16753, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

WILDE, BRENT ALLEN

Age: 56

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-21

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #16752, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

