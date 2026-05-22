Sweetwater County Arrest Report for May 22, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
WHITE, RODNEY ALLEN
Age: 51
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-21
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Contempt of Court – Orders (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16755, CASH OR SURETY, $1000, Court: GR MUNICIPAL COURT
WILLIAMS, JENNIFER MORGAN
Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-21
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16757, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Defraud Drug/Alcohol Test – Products With Intent to Defraud – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16757, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
KEY, CHRISTOPHER EUGENE
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-21
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #16756, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
KRAFT, AMELIA
Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY
Booking Date: 2026-05-21
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Warrant Arrest (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #16754, NO BOND, $0, Court: OTHER
VASQUEZ, TRISTEN NICKOLE
Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-21
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
- Status: PENDING, Bond: #16753, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16753, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WILDE, BRENT ALLEN
Age: 56
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-21
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #16752, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.