Sweetwater County Arrest Report for May 23, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
SAMSEL, JOHN WYLANTA
Age: 55
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE
Booking Date: 2026-05-22
Scheduled Release: 2026-05-25
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Failure to Maintain Liability Coverage – 2nd + Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WILLIAMS, TAVIS SHANE
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-05-22
Released: 2026-05-22
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
Bond Company: A & L BONDING
- Reckless Driving (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #16759, CASH OR SURETY, $50000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Resulting in Serious Bodily Injury – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #16759, CASH OR SURETY, $50000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.