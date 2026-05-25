Sweetwater County Arrest Report for May 25, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

TIPTON, BRANDON RALPH

Age: 39

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-24

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16769, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ROSE, ALEXANDREA DAWN

Age: 29

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-24

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16766, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • THEFT: DEPRIVE – UND $1000, 2 counts (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16768, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16768, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Criminal Trespass (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #16768, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Burglary (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16768, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Criminal Trespass, 2 counts (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16768, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Shoplifting-Conceals-1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16767, CASH OR SURETY, $1890, Court: RS MUNICIPAL COURT
CARLSON, KAYLA MARIE

Age: 43

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-24

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: #16765, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Reckless Driving
    • Status: PENDING, Bond: #16765, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16765, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16765, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16765, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DUGGINS, BLAINE HARRISON

Age: 37

Address: ELKO, NV

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-24

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT NCIC)
    • Status: PENDING, Bond: #16764, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER

ANDERSON, JOSHUA MONTELL

Age: 37

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-24

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Criminal Entry
    • Status: PENDING, Bond: #16763, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Property Destruction and Defacement – < $1000
    • Status: PENDING, Bond: #16763, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Taking Controlled Substances or Liquor into Jails, Penal Inst. or Mental Hospitals
    • Status: PENDING, Bond: #16763, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Criminal Trespass – Signs
    • Status: PENDING, Bond: #16763, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

