Sweetwater County Arrest Report for May 25, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
TIPTON, BRANDON RALPH
Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-24
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #16769, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ROSE, ALEXANDREA DAWN
Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-24
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16766, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- THEFT: DEPRIVE – UND $1000, 2 counts (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16768, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16768, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Criminal Trespass (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #16768, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Burglary (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16768, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Criminal Trespass, 2 counts (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16768, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Shoplifting-Conceals-1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16767, CASH OR SURETY, $1890, Court: RS MUNICIPAL COURT
CARLSON, KAYLA MARIE
Age: 43
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-24
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
- Status: PENDING, Bond: #16765, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Reckless Driving
- Status: PENDING, Bond: #16765, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #16765, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16765, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16765, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DUGGINS, BLAINE HARRISON
Age: 37
Address: ELKO, NV
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-24
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT NCIC)
- Status: PENDING, Bond: #16764, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
ANDERSON, JOSHUA MONTELL
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-24
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Criminal Entry
- Status: PENDING, Bond: #16763, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Property Destruction and Defacement – < $1000
- Status: PENDING, Bond: #16763, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Taking Controlled Substances or Liquor into Jails, Penal Inst. or Mental Hospitals
- Status: PENDING, Bond: #16763, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Criminal Trespass – Signs
- Status: PENDING, Bond: #16763, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.