Sweetwater County Arrest Report for May 26, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MATOS, LENIN ERNESTO

Age: 41

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-25

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16771, CASH OR SURETY, $1935, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-1st Offense (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16771, CASH OR SURETY, $1935, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16771, CASH OR SURETY, $1935, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Speed Limits-Posted-6 to 10 Mph Over (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16771, CASH OR SURETY, $1935, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Warrant Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #16771, CASH OR SURETY, $1935, Court: OTHER

LASELLE, SHAWN ANTHONY

Age: 34

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-25

Arresting Agency: RSPD

Charges:

    DWUI – Physical Control – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16773, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

KEVIN, MYERS

Age: 51

Address: DENVER, CO

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-25

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16774, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

ROBINSON, RIVERS GRACE

Age: 18

Address: CASPER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-25

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16770, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

