Sweetwater County Arrest Report for May 26, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MATOS, LENIN ERNESTO
Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-25
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16771, CASH OR SURETY, $1935, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-1st Offense (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16771, CASH OR SURETY, $1935, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16771, CASH OR SURETY, $1935, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Speed Limits-Posted-6 to 10 Mph Over (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16771, CASH OR SURETY, $1935, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Warrant Arrest
- Status: PENDING, Bond: #16771, CASH OR SURETY, $1935, Court: OTHER
LASELLE, SHAWN ANTHONY
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-25
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Physical Control – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16773, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
KEVIN, MYERS
Age: 51
Address: DENVER, CO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-25
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16774, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
ROBINSON, RIVERS GRACE
Age: 18
Address: CASPER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-25
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16770, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.