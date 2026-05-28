Sweetwater County Arrest Report for May 28, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
QUIROS GERMAN, JAVIER
Age: 35
Address: TIZAYUCA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-05-27
Arresting Agency: ICE
Charges:
PETERNELL, ANDREW SAMUEL
Age: 54
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-27
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: #16781, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE
OLSON, JAKOB KLYDE
Age: 31
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-27
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16780, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BABCOCK, MICAH JEREMIAH
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Speed Limits-15 Mph in Alleys-11 to 15 Mph Over (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16779, CASH, $240, Court: RS MUNICIPAL COURT
BAILEY, SHANE THOMAS
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-27
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #16782, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
ALLEN, MADELYN
Age: 24
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-27
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Domestic Assault – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16783, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Public Indecency – Expose Intimate Parts
- Status: PENDING, Bond: #16783, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.