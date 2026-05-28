Sweetwater County Arrest Report for May 28, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

QUIROS GERMAN, JAVIER

Age: 35

Address: TIZAYUCA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-05-27

Arresting Agency: ICE

Charges:

PETERNELL, ANDREW SAMUEL

Age: 54

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-27

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: #16781, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE

OLSON, JAKOB KLYDE

Age: 31

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-27

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16780, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BABCOCK, MICAH JEREMIAH

Age: 23

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-27

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Speed Limits-15 Mph in Alleys-11 to 15 Mph Over (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16779, CASH, $240, Court: RS MUNICIPAL COURT

BAILEY, SHANE THOMAS

Age: 37

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-27

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #16782, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT

ALLEN, MADELYN

Age: 24

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-27

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Domestic Assault – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16783, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Public Indecency – Expose Intimate Parts
    • Status: PENDING, Bond: #16783, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

