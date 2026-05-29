Sweetwater County Arrest Report for May 29, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

SINGH, CHANAN

Age: 28

Address: MORENO VALLEY, CA

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-05-28

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Reckless Endangering – Uses Firearm (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MCCARTHY, MONIQUE TASIA

Age: 27

Address: ST GEORGE, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-28

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16784, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #16784, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16784, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MONGE SIERRA, STEPHANIE VANESSA

Age: 28

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-28

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16785, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BLACKMORE, AARON DANIEL

Age: 31

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: JAIL SANCTION

Booking Date: 2026-05-28

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE

MOELLER, LANIE NICOLE

Age: 23

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-28

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Strangulation of Household Member – Loss of Consciousness Pressure on Throat, 3 counts
    • Status: PENDING, Bond: #16786, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16786, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CUDNEY, ANDREW CHARLES

Age: 25

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-29

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16787, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

THEROUX, JOSHUA JAMES

Age: 48

Address: IDAHO FALLS, ID

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-29

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16788, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

