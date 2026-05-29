Sweetwater County Arrest Report for May 29, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
SINGH, CHANAN
Age: 28
Address: MORENO VALLEY, CA
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-05-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Reckless Endangering – Uses Firearm (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MCCARTHY, MONIQUE TASIA
Age: 27
Address: ST GEORGE, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16784, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #16784, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16784, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MONGE SIERRA, STEPHANIE VANESSA
Age: 28
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-28
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16785, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BLACKMORE, AARON DANIEL
Age: 31
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-05-28
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
MOELLER, LANIE NICOLE
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Strangulation of Household Member – Loss of Consciousness Pressure on Throat, 3 counts
- Status: PENDING, Bond: #16786, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16786, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CUDNEY, ANDREW CHARLES
Age: 25
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16787, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
THEROUX, JOSHUA JAMES
Age: 48
Address: IDAHO FALLS, ID
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-29
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16788, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.