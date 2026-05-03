Sweetwater County Arrest Report for May 3, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

LOPEZ CORTES, FELIPE IGNACIO

Age: 32
Address: 
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-05-03
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: OTHER

ARAYA MONROY, ISIDORA VALENTINA

Age: 29
Address: 
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-05-03
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: OTHER

S0TEL0 PINZ0N, JH0NATAN DAVID

Age: 24
Address: 
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-05-03
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: OTHER

ROJAS OSPINA, NICHOLAS

Age: 28
Address: WEST VALLEY CITY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-05-03
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: OTHER

QUIROGA AREVALO, SEBASTIAN

Age: 31
Address: TAYLORSVILLE, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-05-03
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: OTHER

SANDERS, JASON WILLIAM

Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-02
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16676, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GARNICA, TINA YOLANDA

Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-02
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Strangulation of Household Member – Pressure on Neck or Throat
    • Status: PENDING, Bond: #16675, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16675, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BOLENG, STEPHAN PAUL

Age: 36
Address: EVANS, CO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-05-02
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #16674, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Carrying and Displaying Driver’s License
    • Status: PENDING, Bond: #16674, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16674, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16674, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

