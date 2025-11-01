Sweetwater County Arrest Report for November 1, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 1, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

BLACKBURN, JADEN STONE

Age: 18

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-31

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Public Intoxication
    • Status: PENDING, Bond: #15443, CASH OR SURETY, $150, Court: GR MUNICIPAL COUR

RICHENS, KYLIE MARIE

Age: 25

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-10-31

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Remand to Custody
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CAMPOS ZAMORANO, JOSE MARTIN

Age: 43

Address: SPOKANE, WA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-10-31

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

PEREZ RUIZ, JESUS

Age: 30

Address: MEDICAL LAKE, WA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-10-31

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: #15445, , $0, Court: FEDERAL COURT

RUIZ NANDUCA, WILIAMS

Age: 27

Address: None Given

Booking Type:ICE HOLD

Booking Date: 2025-10-31

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: #15446, , $0, Court: FEDERAL COURT

HARRISON, JUSTIN CLARK

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-31

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-3rd+ Offense
    • Status: OR’D, Bond: #15444, CLRD BY CRT, $0, Court: RS MUNICIPAL COURT

ROSE, ALEXANDREA DAWN

Age: 29

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-31

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15447, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

VIERECK, MATTHEW

Age: 37

Address: EDGEWATER, FL

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-31

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Simple Assault
    • Status: PENDING, Bond: #15457, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Simple Battery
    • Status: PENDING, Bond: #15457, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

LARGENT, JADE CARDER

Age: 20

Address: MOUNTAIN VIEW, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-01

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI of Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: #15461, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15460, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SPAENY, CHRISTOPHER DAVID

Age: 34

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-01

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15459, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

HOPKINS, KORD ALLAN

Age: 33

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-01

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15458, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

