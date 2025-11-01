Sweetwater County Arrest Report for November 1, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
BLACKBURN, JADEN STONE
Age: 18
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-31
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Public Intoxication
- Status: PENDING, Bond: #15443, CASH OR SURETY, $150, Court: GR MUNICIPAL COUR
RICHENS, KYLIE MARIE
Age: 25
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-10-31
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Remand to Custody
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CAMPOS ZAMORANO, JOSE MARTIN
Age: 43
Address: SPOKANE, WA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-10-31
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
PEREZ RUIZ, JESUS
Age: 30
Address: MEDICAL LAKE, WA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-10-31
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: #15445, , $0, Court: FEDERAL COURT
RUIZ NANDUCA, WILIAMS
Age: 27
Address: None Given
Booking Type:ICE HOLD
Booking Date: 2025-10-31
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: #15446, , $0, Court: FEDERAL COURT
HARRISON, JUSTIN CLARK
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-31
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-3rd+ Offense
- Status: OR’D, Bond: #15444, CLRD BY CRT, $0, Court: RS MUNICIPAL COURT
ROSE, ALEXANDREA DAWN
Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-31
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15447, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
VIERECK, MATTHEW
Age: 37
Address: EDGEWATER, FL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-31
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Simple Assault
- Status: PENDING, Bond: #15457, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Simple Battery
- Status: PENDING, Bond: #15457, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LARGENT, JADE CARDER
Age: 20
Address: MOUNTAIN VIEW, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-01
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI of Controlled Substance
- Status: PENDING, Bond: #15461, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15460, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SPAENY, CHRISTOPHER DAVID
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-01
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15459, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
HOPKINS, KORD ALLAN
Age: 33
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-01
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15458, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.